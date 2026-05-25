今話題の「うどんメシ」。うどんとご飯をフライパンで炒めるだけで、炒飯ともそばメシとも違う、食べごたえ抜群の一皿が完成します。冷蔵庫にある余り物を活用できるので、買い物に行きたくない日にもぴったり。今日から試したい5つのレシピをご紹介します。 「うどんメシ」といえばやっぱりやみつき濃い味2選▼やみつき必至！焼き肉のたれでがっつりうどんメシ 焼き肉のたれは万能調味料。うどんをご飯と一緒に炒めるだけで、箸