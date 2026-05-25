「完全犯罪」は本当に存在するのか。そんな疑問に真正面から向き合うのが、ベルギーの法医学医フィリップ・ボクソによるノンフィクション『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』です。1万体以上の検死・解剖に携わってきたボクソ氏が、自ら経験した数々の不可解な事件をもとに、死体に残されたわずかな痕跡から真相を導き出していく本書。自殺に見せかけた首吊り死体、完全犯罪をもくろんだ毒殺、結