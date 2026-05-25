EX30とEX90を擁するプレミアムSUVの新体制ボルボは、バッテリーEVのEX60を投入したことで、EX30とEX90を擁するプレミアムSUVの新体制を完成させた。航続距離は最長800km以上に届き、次世代への交代が更に進展することは間違いないだろう。【画像】期待通りのスムーズな走りボルボEX60サイズの近い電動SUVはコレ全196枚かたや、ライバルメーカーの動きも着実。BMWはまったく新しいiX3を投入し、メルセデス・ベンツはGLC EQテ