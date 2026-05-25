これから迎える梅雨を前に山形市のこども園の園児たちが25日、雨の日の横断歩道の渡り方などを学ぶ講習会が開かれました。講習会は山形市の文翔館近くにある県営駐車場の指定管理者を務めるヤマコーが開催しました。会場となった県営駐車場には、「千歳認定こども園」の4歳と5歳の園児36人が集まりました。園児たちを指導するのは、県の交通安全専門指導員です。初めに、指導員が寸劇を交えて、横断歩道への飛び出しや傘を回