エスニック料理に欠かせないタイの伝統的な魚醤・ナンプラー。実はエスニック料理以外でも、炒めもの・スープ・煮物に少し加えるだけでうまみが増す万能調味料なんです！ナンプラーを日常使いできる副菜レシピを4つご紹介します。 ▼うまみたっぷり「もやしと豚のナンプラー炒め」 シャキシャキのもやしと豚肉をナンプラーで炒めた、ご飯がすすむ一品。ナンプラーのコクと風味が食材によく絡み、少ない材料でもしっかりした味に