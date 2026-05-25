インド・デリーで豪華な結婚式を挙げるカップル＝2025年12月/CNN（CNN）インド西部ムンバイに住むシュバンギ・セスさん（29）は子どものころ、イタリアの高級リゾート地、コモ湖畔で結婚式を挙げるのが夢だった。米俳優ジョージ・クルーニーさんと弁護士の妻アマルさん、歌手ジョン・レジェンドさんとモデルのクリッシー・テイゲンさんのような有名人も挙式した場所だ。だがセスさんは年が経つにつれ、伝統と文化を優先するように