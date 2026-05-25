クラウドファンディングで資金を募った小学生向けの演奏会（伊勢原市提供）学校の体験型学習にかかる費用の一部を一般市民に支援してもらおうと、神奈川県伊勢原市は本年度からクラウドファンディング（ＣＦ）導入に乗り出した。第１弾として今月中旬には集まった寄付金をもとに市内の小学生に向けたコンサートを開催。２２日の定例会見で萩原鉄也市長は「お金がなくても続ける方法を職員、先生が考えてくれた。初めての挑戦が成