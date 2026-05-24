5月25日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第18節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん｜スタンド・バイ・グリーン?22:05〜 広島-名古屋：中野和也さん｜SIGMACLUBweb?22:20〜 水戸-川崎F：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト?22:35〜 町田-浦和：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フットボール通信?22:50〜 鹿島-FC東京：後藤勝さん｜