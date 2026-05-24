現職の死去に伴い、24日告示された東根市長選挙は午後５時に立候補の届け出が締め切られ、新人で前の副市長の鈴木敬一さん（60）が無投票で初当選を果たしました。東根市長選挙に立候補したのは新人で前の副市長の鈴木敬一さん（60）です。鈴木さんは、届け出を済ませると東根市中心部で第一声を上げました。鈴木敬一候補（60）「きょうは4万7500人の市民の生活を東根市の発展をこの背中にしょっていくんだという強い決意をもって