暑い日や、仕事や家事でヘトヘトな日は、火を使わずにパパッとつくれる麺レシピが頼りになりますよね。そこで今回は、人気料理家・山本ゆりさんに、あえるだけで簡単につくれる「うどんレシピ」を教えてもらいました。手軽なのに、栄養も食べごたえもばっちり。さっぱり食べやすく、忙しい日のご飯にもぴったりな一品です。※ この記事は『クックパッド プラス2026年夏号』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています栄