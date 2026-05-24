甲子園を目指す夏の大会へ、前哨戦となる高校野球の県選手権は24日決勝が行われ、大分商業と楊志館が対戦しました。 県選手権は23日の準決勝で明豊を破った大分商業と大分舞鶴にコールドで勝った楊志館が決勝に臨みました。大分商業は2回表、1アウト3塁2塁から7番木村、8番中津熊の連続タイムリーで先制、5回にも1点を加えます。 追う楊志館は5回のウラ、9番稗田のツーベースなどで1アウト3塁2塁のチャ