3列シート採用で最大7人乗車に対応スバルは、2026年4月に開催された米国の「2026ニューヨーク国際オートショー」で、新型BEV（バッテリーEV）「ゲッタウェイ」の米国仕様を世界初公開しました。なお米国市場への導入は、2026年後半以降を予定しています。2026年4月のワールドプレミアでは、新型ゲッタウェイの内外装デザインや装備の一部に加え、開発段階での試算値によるスペックも明らかになりました。では、ゲッタウェイの