「娘が犬の散歩に出かけた、わずか20分間の出来事でした」【衝撃】“灼熱でエアコンが溶け”“和室は跡形もなく”…「防災用バッテリーがまさかの爆発」の悲劇。ありし日の室内の様子と「爆発バッテリー」写真もこう語るのは、1994年にイギリスでデビューし、30年以上にわたって第一線で活動してきたソウルシンガー、ZOOCO（ズーコ）さん。ゴスペラーズや三浦大知、V6など数々のアーティストへの楽曲提供、コーラス参加でも知ら