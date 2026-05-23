総勢12人のツッコミ芸人がガチンコ23日夜、2時間超特番枠『土曜プレミアム』（21時〜23時10分）で『ツッコミスター』（フジテレビ系）が放送される。同番組のコンセプトは「ツッコミ界の覇者・霜降り明星の粗品とフジテレビがタッグを組み、お笑い界の新時代を切り開く！ツッコミNo.1を決める新たなお笑いの祭典が幕を開ける」。出演者は赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、ガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、