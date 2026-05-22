元中日エース・吉見一起氏が解説…適切なステップ幅と位置の習得術投手が正確なコントロールを身につけて生きたボールを投げるには、ステップ幅が重要になる。元中日エースで日本代表「侍ジャパン」の投手コーチを務めた吉見一起氏は、「広すぎず狭すぎず、自分に合った幅を見つけることが大切」と語る。吉見氏によると、子どもたちに多いのが狭いステップ。狭いとしっかり体重移動できず、手投げの原因になる。その場合は無理