文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所は2026年3月30日、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027年入社希望者対象就職活動【前半】就職ブランドランキング調査」の結果を発表した。この調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものだ。理系の注目企業は理系順位トップ10は以下のようになった。10位：丸紅、9位：住友林業、8位：Ｓｋｙ、7位：味の