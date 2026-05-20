JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年5月20日、ISS（国際宇宙ステーション）を離脱して技術実証ミッションを行っていた新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」の大気圏再突入日時が決定したことを発表しました。JAXAによると、HTV-X1は日本時間2026年5月26日23時10分頃に高度約120kmに到達し、大気圏へ再突入してミッションを終える予定です。なお、実際の運用状況によって日時は前後する可能性があるとされています。HTV-X1