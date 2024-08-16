15日、歌手でモデルのhitomiが、自身のインスタグラムを更新。海に訪れた様子を水着着用の写真とともに報告した。「海へ行ってきました〜暑い」というコメントを添えて、子ども達と海でラジコンをする写真なども投稿している。hitomiの水着はえんじ色で、細めな身体のラインは出しつつも、ウエストを隠す露出の少なめなデザイン。【写真】「「もはやイジりだよね？」反感を買ったhitomiの48歳水着ショット《ひとみん、ナイスバデ