■エンタメ性を強化する ドライブ中のエンターテインメント性を高めるアイテムとしてデータシステムから「USBKIT CEA940」が登場した。 【画像】USBKITは手軽にエンタメ性を高められる便利アイテムなのだ これは有線接続のApple CarPlay対応のディスプレイオーディオ（DA）やカーナビに、HDMI機器が接続できるようになるもの。通信用のUSBポートを備えていればUSBKITを介して、例えばA