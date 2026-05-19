【ビジネスホテルの朝食バイキング】 5月22日～ 順次発売 価格：1回500円 「ビジネスホテルの朝食バイキング」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ビジネスホテルの朝食バイキング」を5月22日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、ビジネスホテルにあるような朝食バイキングを1/12スケールのミニチュアとして再現したもの。実