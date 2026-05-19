海面下約10mに約2000台のサーバーを置いた海中データセンターが中国で誕生しました。陸上でサーバーを冷やすよりエネルギー効率が高いとのことです。海风直连海底数据中心：“数字心脏”绿色脉动_能源频道_央视网(cctv.com)https://energy.cctv.com/2026/04/03/ARTIlSLgzgLu6cekjxsVpFLn260403.shtmlWhy is China putting AI data centers under the sea? - CGTNhttps://news.cgtn.com/