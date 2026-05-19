ヘッドフォン「JBL Tour One M3」 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのヘッドフォン「JBL Tour One M3」と完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tour Pro 3」に新色グリーンを追加する。発売は5月21日。価格はオープンで、直販価格はTour One M3が49,500円、Tour Pro 3が42,900円。 新しいカラーバリエーションとして追加するのは、深みのあるグリーン。「クラシックな品格と