最大29％オフ300円引き！バーガーキング「ワッパー 祭り」開催
株式会社ビーケー・ジャパンは、350店舗突破（※2026年5月14日（木）時点で355店舗）を記念して、2026年5月18日（月）〜5月22日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただける「ワッパー 祭り」を開催する。
バーガーキング は、2019年5月末に全国で77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し、約4.5倍となる合計355店舗（※2026年5月14日（木）時点）にまで拡大してきた。
今回、国内350店舗突破を記念して、いつもバーガーキング をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー セットが5日間限定で各日14時から、通常価格より300円引き最大29％オフで楽しめるお得なクーポンを公式アプリにて配信する。
対象商品は、バーガーキング 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー 』、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した『スパイシーワッパー 』のセット5種。店内飲食・テイクアウトどちらも利用できる。
『ぜひこの機会にバーガーキング 公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただけるお得なクーポンをご利用いただき「ワッパー 祭り」をお楽しみください。』
■「ワッパー 祭り」キャンペーン概要
対象商品5種のワッパー セットを通常価格より300円引き最大29％オフでご提供するクーポンを、2026年5月18日（月）〜5月22日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング 公式アプリにて配信する。
対象商品：ワッパー チーズ セット
価 格：1,040円→740円（300円引き）
対象商品：ダブルワッパー チーズ セット
価 格：1,440円→1,140円（300円引き）
対象商品：スモーキーBBQワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
対象商品：テリヤキワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
対象商品：スパイシーワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
〈注意事項/利用条件〉
※クーポンのご利用には、バーガーキング 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。
※既にアプリ会員の方も割引が適用される。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）付き。サイズの変更はできない。
※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンを利用できる。
※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号をお伝えいただき、お会計窓口にてQRコードを従業員にご提示ください。
※クーポンは各日14時以降に利用できる。
※クーポンは各日14時以降表示される。
※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がある。
※1会計3セットまで利用できる。
※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※デリバリーでは承っていない。
※クーポン内容の変更は承っていない。
※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※下記店舗では、「ワッパー 祭り」キャンペーンを実施していない。予めご了承のこと。
バーガーキング ニッケコルトンプラザ店（千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ イーストモール2F）
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
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今回、国内350店舗突破を記念して、いつもバーガーキング をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー セットが5日間限定で各日14時から、通常価格より300円引き最大29％オフで楽しめるお得なクーポンを公式アプリにて配信する。
対象商品は、バーガーキング 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー 』、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した『スパイシーワッパー 』のセット5種。店内飲食・テイクアウトどちらも利用できる。
『ぜひこの機会にバーガーキング 公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただけるお得なクーポンをご利用いただき「ワッパー 祭り」をお楽しみください。』
■「ワッパー 祭り」キャンペーン概要
対象商品5種のワッパー セットを通常価格より300円引き最大29％オフでご提供するクーポンを、2026年5月18日（月）〜5月22日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング 公式アプリにて配信する。
対象商品：ワッパー チーズ セット
価 格：1,040円→740円（300円引き）
対象商品：ダブルワッパー チーズ セット
価 格：1,440円→1,140円（300円引き）
対象商品：スモーキーBBQワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
対象商品：テリヤキワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
対象商品：スパイシーワッパー セット
価 格：1,020円→720円（300円引き）
〈注意事項/利用条件〉
※クーポンのご利用には、バーガーキング 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。
※既にアプリ会員の方も割引が適用される。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）付き。サイズの変更はできない。
※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンを利用できる。
※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号をお伝えいただき、お会計窓口にてQRコードを従業員にご提示ください。
※クーポンは各日14時以降に利用できる。
※クーポンは各日14時以降表示される。
※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がある。
※1会計3セットまで利用できる。
※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※デリバリーでは承っていない。
※クーポン内容の変更は承っていない。
※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※下記店舗では、「ワッパー 祭り」キャンペーンを実施していない。予めご了承のこと。
バーガーキング ニッケコルトンプラザ店（千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ イーストモール2F）
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
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