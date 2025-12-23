高津氏がインスタグラムを更新

【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた快挙の裏で、恩師からの愛あるツッコミが話題となっている。16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打の大暴れを見せた。中継に映った“ある姿”に恩師が反応。ファンも「最高です」などと爆笑の声が殺到している。

衝撃の本塁打ショーだ。3回1死の第2打席で、相手先発タイヨンのチェンジアップを捉え、左中間スタンドへ16号を運んだ。さらに続く5回無死一塁の第3打席では、ストレートをバックスクリーン右へ弾き返す17号特大弾を叩き込んだ。3打数2安打3打点1四球の活躍でチームの大勝に大きく貢献している。

この日のアーチでジャッジを抜き去り、本塁打数でリーグ単独トップに浮上した。メジャー1年目での17号は、2003年の松井秀喜氏の16本を超える快挙だ。ヤクルト時代に指導を受けた高津臣吾監督は、自身のインスタグラムで「ヘルメットから髪の毛出ちゃってますが16号 村上宗隆です」と、愛弟子の活躍をストリーズ機能で紹介した。

高津氏が捉えた一瞬は、ダイヤモンドを一周して雄叫びを上げる村上の姿だ。よく見ると、ヘルメットの頭頂部付近からぴょこんと髪の毛が出ていることが分かる。

髪の毛に注目した恩師の投稿に、ファンも大爆笑だ。「ヘルメットから髪の毛出ちゃってることに気が付く高津臣吾さんはさすがに村上オタク」「高津臣吾のストーリーw 私も思ってたw 最高です」「村上くんのホームラン、高津臣吾のインスタのストーリーで知りがち」「村上宗隆のホームランよりもヘルメットから飛び出てる髪の毛に目がいってしまう笑」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）