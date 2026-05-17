米企業のRotoWear社が公式Xで販売告知を行ったホワイトソックス・村上宗隆内野手の新しいグッズが誕生した。スポーツを題材としたアパレルを手がける米企業「RotoWear」社が15日（日本時間16日）、公式X（旧ツイッター）で村上をモチーフとした「サウスサイド・サムライ Tシャツ」の販売告知を行った。そこには、本塁打王への“期待”が込められているようだ。同社が発表したTシャツは、村上を象徴する“侍”をコンセプトにし