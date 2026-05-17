鷹が連敗を「4」でストップパーソル パ・リーグ公式戦は17日、各地で3試合が行われた。楽天モバイル最強パークでの楽天-ソフトバンクは、5-1でソフトバンクが勝利した。初回に栗原陵矢内野手の12号2ランで先制すると、7回には周東佑京外野手らの適時打で加点した。先発の前田悠伍投手は5回1失点で今季2勝目を挙げ、チームの連敗を4で止めた。敗れた楽天は、先発の藤井聖投手が6回2失点と粘るも打線がつながらなかった。エスコ