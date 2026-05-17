久松宏輝氏推奨…飛距離アップに繋がる「股関節横開きドリル」少年野球の現場でよく聞かれる「下半身で踏ん張って打とう」という指導。だが、実際にどう踏ん張ればいいのか、分からない子どもやその保護者は多いのではないだろうか。明徳義塾高野球部出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーとして選手を指導する久松宏輝さんは、足は真下ではなく横方向に力を入れると解説。動き習得に効果的な「股関節横開きドリル」を紹