久松宏輝氏推奨…飛距離アップに繋がる「股関節横開きドリル」

少年野球の現場でよく聞かれる「下半身で踏ん張って打とう」という指導。だが、実際にどう踏ん張ればいいのか、分からない子どもやその保護者は多いのではないだろうか。明徳義塾高野球部出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーとして選手を指導する久松宏輝さんは、足は真下ではなく横方向に力を入れると解説。動き習得に効果的な「股関節横開きドリル」を紹介している。

打球を飛ばす上で地面を強く踏む動きは重要だ。しかし、方向を間違えるとパワーが十分にバットに伝わらない。一般的には真下に踏むと考えがちだが、そうなると地面から受けた反力は真上に向かう。

打球を飛ばすには、横方向に力を向けることが必要と久松さんは強調する。軸足の力を捕手方向に向けると、反力は投手方向に向かう。前足は投手方向に力を向けることで、反力は捕手方向に向かう。2つの力がぶつかることでスイングスピードが上がり、飛距離も伸びていく。

ドリルのやり方は、足をスイング幅に広げて立ち、中腰になってお尻を後方に引く。この姿勢を保ち、左右の足をそれぞれ横方向に力を向けて1分間踏ん張る。重要なのは重心を親指側に向けること。小指側に流れると踏ん張る力が生まれず、意味をなさない。膝が内側に入りがちなので、こちらも要注意。最初の姿勢を維持することが肝心だ。

保護者や指導者は、お尻の両サイドを実際に触って力が入っているかチェックしたい。力が入っていなければ適切にできていない証拠。力が入っていると、横から押されても体勢は簡単に崩れない。「それが踏ん張れている状態です」と久松さんは語る。

地面の踏み方を覚えることで、打撃は大きく変わっていくはず。「早い段階で覚えて技術に繋げてほしい。地味ですが、継続してやってくれたらと思います」。まずは1分間1セット。日々の練習に取り入れたい。（First-Pitch編集部）