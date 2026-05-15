5月29日から新たな防災気象情報の運用が始まるのを前に、大分地方気象台の担当者が自治体向けに制度を説明しました。 【写真を見る】「危険警報」を新設新防災気象情報、5月29日から運用へ大分地方気象台が自治体に説明 説明会には、県や市町村の防災担当者ら50人が出席しました。新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4種類に分けられ、レベル5の特別警報からレベル2の注意報まで設けられていま