元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が14日、自身のインスタグラムを更新し、“新しい家族”が加わったことを報告した。12日の投稿で「この子は!?」とフレンチブルドッグの写真をアップしていたが、この日は「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子」と長男・佐々木健之介さん一家の愛犬と説明。「現在1才の成犬ですが