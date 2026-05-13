Photo: oh!ga 最近、ダイエットまではいかないけど、太らないように気をつけて生活しています。上がった体重を下げるのは大変ですが、維持ならまだ手間が少なくすむかなーと軽い気持ちで始めて毎日プロテインも飲み始めたのですが、めんどくさがりな自分は「プロテインを作る」のがちょっと手間で。なにかいい方法はないかなと思っていたら、良いやつ見つけましたよ。味の素の「プロテインス