6月に開催されるJリーグオールスターに、J2・大分トリニータから清武弘嗣選手ら3人が選出されました。 【写真を見る】Jリーグオールスター投票結果発表大分トリニータから清武、吉田、キム・ヒョンウの3人選出 Jリーグは12日、ファン・サポーター投票の最終結果を発表。トリニータからはMF清武弘嗣選手、DF吉田真那斗選手、FWキム・ヒョンウ選手の3