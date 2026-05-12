40歳のタイミングで16年間勤めた消防士を退職し、フリーランスに転身。書籍やSNS、YouTubeなどで発信する“身軽に生きるためのヒント”が人気のnamytone（ナミトーン）さんは、「不安もあったけれど、自分らしく生きられている」と語ります。今回、キャリアチェンジのきっかけや、日々の暮らしと心が前向きに整う「小さな習慣」について話を聞きました。40歳目前で「キャリアチェンジ」を決意仕事の辞めどきやキャリアの転換点は、