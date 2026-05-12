キングジムは、横方向の大きな目盛りによって残り時間が一目で分かる「ビジュアルバータイマー」シリーズの新ラインアップとして、4色の目盛りと追加機能を搭載した「ビジュアルバータイマー プラス」を、2026年6月5日（金）より発売します。カラーはシロとクロの2色。実売価格は4180円（税込）。 「ビジュアルバータイマー プラス」（クロ） 記事のポイント 学習や仕事、家事や作業などを効率的に行うための方法のひと