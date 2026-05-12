「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）

２軍に降格していたヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１軍に合流し、出場選手登録された。昇格即、「６番・一塁」で先発する。

試合前に２軍調整について「フォームの技術的なことを改善したり、工夫したり。リフレッシュという期間になったかなと思います」と話した。

池山監督からは「（抹消されたときは）しっかりと改善すべきところを改善してもらって、すぐに戻ってこられるように頑張ってくれと」と声をかけられたことを明かし、「もちろん自分も打撃で貢献したいですし、ただ、勝ちに貢献できることが一番なんで、チームが勝つことが第一です」と話した。

４月１６日・ＤｅＮＡ戦（神宮）では自身がスイング後にバットが手を離れて、川上審判員の左側頭部に直撃し救急搬送された。川上審判はいまも意識が回復していない状況にある。この試合から危険スイングについて罰則規定が導入されることには「ルールも適用されたので、そこも気を付けながらやっていきたい」と話した。

今季のオスナは開幕から４番に座ったが４月下旬に１１打席連続無安打を記録するなど、２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点。４月２８日に出場選手登録を抹消されていた。

２軍では５試合に出場して１２打数１安打、打率・０８３だった。