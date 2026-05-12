【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司が11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。3年前に告白した女性タレントを明かした。【写真】タイムマシーン3号に全力ビンタした美人アナ◆山本浩司、3年前にタレントの渕上彩夏に告白この日の放送で山本の幼馴染から「10年以上前から渕上さんという女性を可愛いと言っており、ちょっと前に飲んだ時も『告白して振られた』と言ってい