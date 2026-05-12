「スマホ代が高い気がするけれど、乗り換えるのも面倒そう」と感じている人は多いのではないでしょうか。特に大手キャリアを利用している場合、毎月8000～1万円近く支払っているケースも珍しくありません。 一方で、最近は格安SIMを利用する人も増えており、「もっと安くできるのでは？」と気になっている人もいるでしょう。 本記事では、月9000円ほどのスマホ代が格安SIMへ変更するとどれくらい変わる