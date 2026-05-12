PURPLE BUBBLEの新曲「いきぬく」が、森永製菓“inゼリー”のWEB CM『フレフレ、ぼくら ⺟校にinゼリー2026』タイアップソングに決定した。WEB CM公開がスタートした。新曲「いきぬく」は、今年2⽉開催の初ワンマンライブにて未発表曲として披露されたストレートでアグレッシヴなギターロックナンバーだ。作詞/作曲を務めたK-taring(Vo&G)の“曲がりなりにも⾃分らしく⽣きていく”というメッセージの