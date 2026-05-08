5月8日午前7時20分ごろ、三好市東祖谷の天狗塚に登山中の県内の60代の男性が登山道から滑落しました。警察によりますと、男性は山岳仲間と登山中で、山小屋から天狗塚へ向かう山道の斜面で足を滑らせたということです。男性は約5時間後に県の消防防災ヘリで救助され、病院に搬送されました。鼻の骨を折るなど全治2週間のけがで、命に別条はないということです。三好市内で発生した山岳遭難は、5月に入ってこれで3件目です。