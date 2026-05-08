任天堂は、Nintendo Switch 2本体およびNintendo Switch本体、Nintendo Switch Online、トランプ・花札・株札のメーカー希望小売価格を変更することを発表した。 日本国内におけるNintendo Switch 2本体「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」は、現在の49,980円から59,980円へ変更される。 あわせてNintendo Switch本体も価格が改定され、Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo