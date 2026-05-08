「鈴木奈々」、インスタで愛車披露タレントの鈴木奈々さんが2026年3月30日、自身のインスタグラムを更新し、愛車を公開しました。どのようなモデルが映されていたのでしょうか。【画像】「鈴木奈々」×愛車「“庶民派”スズキ車」を画像で見る！鈴木さんが紹介したのは、スズキの小型クロスオーバーワゴン「クロスビー」です。ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのモデルで、軽自動車「ハスラー」のデザイン性を継承しつつ