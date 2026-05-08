資産を守る最強のポジション「役員」とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、多くのオーナー様が避けがちな「管理組合の役員（理事長など）」についてです。 「めんどくさい」という先入観を持たれがちですが、運営の内側に入ることで、実は「お任せ投資」では決して得られない数多くのリターンが存在します。 実際のオーナー様のリアルな声も交えながら、そのメリットを