とちぎテレビ 小山市は７日、渡良瀬遊水地で国の特別天然記念物、コウノトリの４羽目のヒナを確認したと発表しました。この場所で４羽のヒナの姿を同時に確認したのは初めてだということです。 小山市が渡良瀬遊水地に設置した人工の巣の塔です。子育てに励むコウノトリの「ひかる」と「レイ」のペアが子守交代の挨拶。その後、わずかな時間ですが、４羽のヒナを確認することができます。渡良瀬川の流域で環境の保全など