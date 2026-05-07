昔ながらの米作りを学ぼうと下松市の児童が7日、田植えを体験しました。田植えの体験をしたのは下松市にある豊井小学校5年生の児童8人です。地域の人から指導を受けながら学校の敷地内にあるおよそ14平方メートルの田んぼにマンゲツモチという品種のもち米の苗、およそ210株を植えていきました。豊井小学校では伝統的な米づくりを通して食の大切さを学んでもらおうと「総合的な学習の時間」の授業内で毎年田植えをしています