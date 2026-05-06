6日夕方中津市の山国川で川遊びをしていた中学1年生の男子生徒が溺れ、死亡しました。 6日午後4時ごろ、中津市の山国川で友人らと一緒に川に入って遊んでいた中津市福島の中学1年生、平原希龍さんが流されました。 消防の潜水隊が周辺を捜索したところ、通報からおよそ30分後に川の中央付近で沈んでいる平原さんを見つけ引き上げましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は溺死で、平原さんが見つかった付近は水深2.5