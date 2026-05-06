敵地エンゼルス戦米大リーグ、ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと対戦する。前日の同カードでは村上宗隆内野手が14号2ランなど4打数3安打2打点の活躍で、チームの6-0勝利に貢献した。試合後、被弾した敵投手は「今日はそういう日だった」と肩を落とした。2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウ