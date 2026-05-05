徳島市八万町の文化の森総合公園では、毎年恒例の「こどもの日フェスティバル」が開かれ、朝から多くの家族連れらが訪れました。このうち近代美術館では、子どもたちが色鉛筆やマスキングテープなどを使い、所蔵作品をモチーフにした絵を思い思いに描き上げていました。（参加した子ども）「ちょっと難しかったけど、同じようにできた。目の中とか頑張った」また、顕微鏡で昆虫や植物を観察するコーナーで