夏の関西大型野外ロックイベント＜RUSH BALL 2026＞が、8月29日および30日の2日間、大阪・泉大津フェニックスで開催される。このたび出演アーティスト全42組が一挙発表となった。初日の8月29日には、BUMP OF CHICKEN、go!go!vanillas、KANA-BOON、Saucy Dog、神はサイコロを振らない、キュウソネコカミ、ストレイテナー、にしな、マカロニえんぴつ、リーガルリリー、Klang Ruler(Opening Act)。2日目の8月30日には、BRAHMAN、Creep