■野外ロックイベント＜RUSH BALL 2026＞

8月29日(土) 大阪・泉大津フェニックス

8月30日(日) 大阪・泉大津フェニックス

open9:30 / start11:00

▼DAY1：8/29出演者 ※アルファベット〜50音順

BUMP OF CHICKEN / go!go!vanillas / KANA-BOON / Saucy Dog / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / ストレイテナー / にしな / マカロニえんぴつ / リーガルリリー / Opening Act: Klang Ruler

ATMC：BILLY BOO / CENT(セントチヒロ・チッチ) / icyball(from 台湾) / Ivy to Fraudulent Game / PEDRO / the paddles / 三四少女 / 水平線 / 名誉伝説 / パーカーズ

▼DAY2：8/30出演者 ※アルファベット〜50音順

BRAHMAN / Creepy Nuts / ELLEGARDEN / KUZIRA / SiM / THE BAWDIES / The Ravens / THE SPELLBOUND✕BOOM BOOM SATELLITES / シンガーズハイ / ハルカミライ / Opening Act: トップシークレットマン

ATMC：EVE OF THE LAIN / SHAKALABBITS / THE DO DO DO’s / THE FOREVER YOUNG / 自爆 / 神聖かまってちゃん / 粗大BAND(from 台湾) / 超能力戦士ドリアン / 守乃まも / 夕闇に誘いし漆黒の天使達

▼チケット

・1DAY / 一般(中学生以上)：各日￥8,800-

・1DAY / キッズチケット(小学生)：各日￥4,400-

・2DAYS / 一般(中学生以上)：￥16,500- ※先行販売のみ／枚数限定／キッズチケットの2DAYSはございません

※小学生以上はチケットが必要になります

※未就学児童は保護者同伴のもと入場無料

※小学生および未就学児童の入場は保護者同伴に限ります

【公式スマホサイト“GREENS!”限定先着受付】

受付期間：5月5日(火/祝日)12時〜5月7日(木)23時59分

受付URL：https://sp.greens-corp.co.jp/

※先着 ※GREENS MOBILE会員先行受付

※RUSH BALL 2026当日の会員向け企画も盛りだくさん。

◯会員特典(それぞれ企画実施時に月額会員であると利用できます)

・会員限定が応募出来るRUSH BALLバックステージツアーを予定

・RUSH BALL会場内のGREENSモバイル会員ブース(休憩&携帯充電)利用可能

・その他、チケットの先行予約やプレゼント、モニター企画なども随時行なっています。

▼注意事項

・2DAYSチケットをお持ちの方は入場の際リストバンドをお渡しします。2日目はリストバンドの装着とチケットの半券を確認いたしますので必ず両方お持ちください。リストバンド・半券の紛失や盗難、破損に対して再発行は一切いたしませんので十分ご注意ください。

・チケット購入後のキャンセル・変更は一切出来ません。

・イベント中止の場合を除き、ご購入いただいたチケットの払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください(入場条件の変更／荒天等による途中終了／出演アーティストのキャンセル・変更／係員の指示に従わない等の場合も含む)。

・チケットはいかなる場合 (紛失・盗難・破損等)でも再発行いたしません。

・チケットの営利目的での転売は固く禁じます。オフィシャルサイト記載の正規ルート以外で購入されたチケットのトラブルに関して、一切の責任を負いません。

・当日、本人確認をさせていただく可能性がございます。

・雨天決行・荒天中止(状況を適宜確認し、前日夕方もしくは当日の午前７時に告知します)

・最新の注意事項は随時オフィシャルHP(https://www.rushball.com)にて更新されますので、ご来場前に必ずご確認ください。

※小学生以上はチケットが必要になります

※未就学児童は保護者同伴のもと、入場無料

※小学生および未就学児童の入場は保護者同伴に限ります

（問）GREENS 06-6882-1224 https://www.greens-corp.co.jp/