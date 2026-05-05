こどもの日の5月5日、徳島市の徳島中央公園では恒例の子どもまつりが開かれ、多くの親子連れで賑わっています。「徳島市子どもまつりを開催します」2026年で45回目を迎えた徳島市子どもまつりは、子どもたちに野外活動の楽しさを知ってもらい、親子のふれあいを深めてもらおうと毎年、開かれています。5日は、好天に恵まれたこともあり、朝から大勢の親子連れが、オリジナルの竹トンボ造りやけん玉体験など、さまざまな催しを楽し